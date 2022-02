Baseball : les Huskies de Rouen champions de France pour la 8e fois

Au pied du mur, les Huskies ont sorti les crocs, ce week-end, à domicile. Il faut dire qu'ils n’avaient plus le choix : il leur fallait gagner ces 3 matchs dans leur tanière pour ne pas laisser filer ce 8e titre.

Lors du premier match, les Barracudas de Montpelliers et les Rouennais se sont regardés en chiens de faïence durant les deux premières manches et c’est seulement lors de la troisième que Rouen a mis le turbo, marquant deux points. Montpellier se retrouvait sous pression. Le match s'est finalement conclu sur le score de 4-2 pour Rouen.

Dans la foulée, les Huskies ont remporté le 4e match de la finale (4-1), obligeant les deux équipes à se disputer le titre lors d'une 5e et ultime rencontre.

Dans ce dernier "round", les points ont défilé sans que les deux équipes ne se départagent : 2-2 lors de la 3e manche. Il aura fallu attendre la 6e manche et un homerun de David Gautier pour que Rouen décolle enfin ! Dans la 7e, les Huskies ont fini par achever les Barracudas avec un quatrième point dans leur phase d’attaque et un troisième retrait sur le marbre dans leur phase de défense. Incroyable : les Huskies n'ont jamais cessé de croire en leurs chances et se sont offert leur 8e titre national, le 7e d’affilée. Le lanceur de Rouen, Jordan Crystal, a été déclaré MVP (joueur le plus complet) de la finale.

Romain Flohic