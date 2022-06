Normandie pour la Paix. Le prix liberté 2022 décerné à l'ONG nigériane CRARN

Solidarité. Sam Itauma, fondateur de l'Organisation non gouvernementale (ONG) nigériane Child's Right and Rehabilitation Network (CRARN), a reçu le prix Liberté 2022 mardi 31 mai, au Zénith de Caen. L'association lutte pour la protection des enfants-sorciers, victimes de discriminations.