Calvados. Interbev Normandie remet plus de 2 200 euros aux Restos du Cœur

Mercredi 25 mai, Interbev Normandie, association interprofessionnelle du bétail et des viandes basée à Villers-Bocage, a remis un chèque de 2 229 euros aux Restos du cœur Calvados. C'est lors de la manifestation locale Le Bœuf en Fête, au château de Maltot dimanche 15 mai, que les fonds ont pu être récoltés. La filière élevage et viandes était présente, avec un stand associé aux artisans bouchers du Calvados. Une demi-carcasse de vache de race blonde d'Aquitaine a été découpée devant les visiteurs pour leur permettre de poser des questions. La viande issue de cette démonstration a été vendue en caissettes à la fin de la journée et, en parallèle, des tickets de tombola ont été vendus au profit de l'association des Restos du cœur.