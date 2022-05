Cherbourg-en-Cotentin. Régulation aux urgences de l'hôpital : l'appel au Samu dès 15 heures

Nouvelle organisation des urgences à Cherbourg. Face à une hausse des entrées et à un manque d'urgentistes, le Centre hospitalier public du Cotentin (CHPC) adapte de nouveau ses horaires d'accueil du public. La régulation faite par le Samu depuis le 10 janvier dernier, jusqu'ici de nuit, est avancée dans la journée.

L'appel au SAMU obligatoire de 15 heures à 8 h 30

Dès le lundi 30 mai, vous devrez appeler le Samu (en composant le 15) dès 15 heures et non plus dès 19 heures pour espérer être redirigé vers l'hôpital. Vous ne pourrez donc plus vous y présenter directement de 15 heures à 8 h 30 du matin. "Le médecin régulateur du Samu - centre 15 orientera les patients vers la solution de prise en charge la plus adaptée afin de garantir une prise en charge sécurisée, en priorisant les urgences les plus sévères", indique l'établissement.

Si le traumatisme date de plus de 24 heures, ou que vous souffrez de douleurs chroniques, "ce n'est plus une urgence", rappelle le CHPC, qui assure que ce mode opérationnel reste provisoire, l'objectif étant, pour l'établissement de santé, de reconstituer une équipe complète.