Cherbourg-en-Cotentin. Appelez le 15 avant d'aller aux urgences de nuit !

À partir du lundi 10 janvier, l'hôpital Pasteur opte temporairement pour une nouvelle organisation de ses urgences de nuit, afin de les réguler, en raison d'un manque de personnel. De 19 heures à 8 h 30 : "Toute personne souhaitant se rendre aux urgences devra préalablement contacter le SAMU qui évaluera la situation et organisera la réponse médicale. À ce titre, le centre 15 sera renforcé en soirée", indique le Centre hospitalier public du Cotentin (CHPC).

Selon sa pathologie et son lieu d'habitation, le patient pourra ainsi être adressé vers un médecin libéral, vers SOS-Médecins, vers les urgences du CHPC, ou être pris en charge par le SMUR si son état le nécessite. "Nos confrères médecins généralistes proposent d'organiser une ligne d'astreinte, de 19 heures à 22 heures pour qu'il y ait trois heures de renfort, qui dépendra du Samu. Nous avons mis toute notre infrastructure à disposition pour qu'ils puissent venir y travailler dans les meilleures conditions", explique Christophe Marchenay, président de SOS Médecins Cherbourg. "L'objectif est de pouvoir prendre en charge les urgences vitales et hospitalières", affirme Séverine Karrer, directrice du CHPC. "On navigue autour de 140 à 150 passages par jour depuis juin, alors que le CHU en fait 170. On a donc une forte activité, qui engendre une saturation des lits."