Courtivore : envoyez vos courts-métrages

Amateurs ou professionnels peuvent participer. Les œuvres sont à faire parvenir à l'association avant le 15 janvier 2012. Les critères ? Toutes les catégories et tous les genres sont acceptées, la seule contrainte étant la durée : 20 minutes maximum, générique compris.



Les courts-métrages peuvent être envoyés sur DVD (lisible sur tous lecteurs si possible) pour la pré-sélection. Si votre film est sélectionné, vous serez prévenu par e-mail ou par téléphone et l'équipe du festival vous consultera afin de choisir le format de diffusion le plus approprié.



Ensuite, le public jugera lors des 3 projections qui auront lieu au cinéma d’art et essai Ariel, à Mont Saint-Aignan, au mois de mai. Les films plébiscités se retrouveront en finale en juin 2012.

Le film primé recevra un chèque de 800 €.

La fiche d'inscription est à remplir en ligne sur le site www.courtivore.com, rubrique inscription. Les candidats doivent envoyer leur film et le règlement signé à :

Association Courtivore

Festival de court-métrage de Rouen

Maison de l'Université/Place Emile Blondel

76821 MONT SAINT AIGNAN CEDEX

Pour tout renseignement complémentaire : festival@courtivore.com