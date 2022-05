Tendance Live Granville. Découvrez la programmation complète

Vendredi 17 juin 2022, le Tendance Live revient à Granville. L'occasion pour Tendance Ouest de marquer le coup d'envoi des festivités de son 40e anniversaire.

Découvrez la programmation, hors pair :

Claudio Capéo

Après sa participation à l'émission The Voice en 2016, le chanteur et accordéoniste avait été révélé grâce à son titre Un homme debout. Depuis, l'artiste enchaîne les succès et doit repartir en tournée à l'automne 2022.

Nolwenn Leroy

Son dernier titre La houle conquiert chaque jour sur les ondes de nouveaux adeptes. C'est en voisine que la Bretonne Nolwenn Leroy défendra son dernier album, La cavale.

Charlie Winston

Souvenez-vous de son Like a Hobo et de tous les succès du Britannique depuis. Charlie Winston signe son retour avec le single Algorithm, extrait de son nouvel album. Délicieux !

• Lire aussi. [Replay] Charlie Winston en #RencontreVip pour Tendance Ouest à Caen

Izia

Le nouvel album d'Izïa Higelin La vitesse sera disponible dès le 3 juin. Le premier extrait Mon cœur donne le ton de retrouvailles réjouissantes.

TerreNoire

Ils ont décroché la Victoire de la musique dans la catégorie "Révélation masculine" et ne cessent depuis de surprendre. Le duo réédite en ce printemps 2022 Les Forces contraires.

Ridsa

Depuis deux ans, ses fans attendaient après lui. Ridsa revient sur le devant de la scène avec un nouveau titre, Santa Maria, aux notes latines et romantiques, qui sentent bon l'été !

Adé

Si vous pensez ne pas la connaître, détrompez-vous ! À 27 ans, cette ex-chanteuse de Thérapie Taxi (le groupe s'est séparé en 2020) se lance pour la première fois en solo. Et sans surprise, c'est excellent.

Pascal Letoublon

Frienship a été l'hymne des danseurs sur TikTok. En collaboration avec Twocolors, Pascal Letoublon régale les adeptes du genre avec Break Up.

Tom Frager

En 2009, sa chanson Lady Melody avait tout simplement été LE carton de l'année. En sera-t-il de même avec son nouveau single Fais-moi penser ? Le chanteur défendra son titre face à la mer à Granville.

Kikesa

Son nouvel album est dans les bacs depuis le mois de mars. Après un featuring remarqué avec Bigflo & Oli sur le titre Pachémwa, Kikesa vient de dévoiler Tout ira bien, avec Soprano.

Sound of Legends

La formation musicale électro, incarnée par un DJ superhéros, fera danser la Manche avec sa dernière création : Maniac. Impossible de ne pas danser !

Tioma

C'est un coup de cœur pour Bigflo & Oli. Comment ne pas craquer aussi pour le jeune Hugo, originaire des Landes, et son premier titre J'aurais dû ?

Marghe

La gagnante de la saison 2022 de The Voice dévoile son premier titre depuis sa victoire devant plus de 5 millions de téléspectateurs, Nouvelle vie.

Charlie

Née à Bayeux, elle a quitté la Normandie pour Paris, où elle a été repérée par Grand Corps Malade. La jeune femme vient de sortir son premier titre, Ordinaire.

La Petite Culotte

Vincent Colonna, de son nom de scène La Petite Culotte, revisite La goffa lolita, chanson corse des années 80 avec brio.