Place du commerce. Trois nouvelles boutiques dans la Métropole de Rouen

L'offre commerciale s'étoffe du côté de la Métropole. De nouvelles enseignes viennent d'apparaître à Rouen, mais aussi à Saint-Jean-du-Cardonnay.

Immobilier, épicerie fine et renforcement musculaire

Bias, un des grands noms de l'immobilier en Normandie, vient d'inaugurer son siège à Rouen, rue René-Dragon. La chaîne qui possède treize agences dans toute la région propose aussi de la transaction immobilière dans sa nouvelle agence près des quais. Repartez vers l'hypercentre, du côté de la Halle aux Toiles, et découvrez la nouvelle épicerie L'Atelier Gourmet, avec une large gamme de produits normands et italiens. Enfin, à Saint-Jean-du-Cardonnay, la future salle de musculation Bodyfit house propose de se préinscrire avant l'ouverture des séances le 1er juillet et la promesse d'un an d'abonnement acheté, un an offert.

