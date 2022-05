Métropole Rouen Normandie. Les six lauréats du concours Créactifs 2021 récompensés

Depuis 2009, le concours Créactifs a retenu 114 projets pour près de 640 000 euros investis et distribués aux lauréats. Ce concours vise à récompenser les candidats ayant pour ambition de porter un projet innovant prenant en compte la transition sociale écologique tout en s'inscrivant dans l'un des domaines de compétences de la Métropole Rouen Normandie. Cette année, pour la 13e édition de l'événement, six Rouennais se sont vu offrir la rondelette somme de 47 000 euros. La cérémonie avait lieu lundi 2 mai, sur les quais de Rouen.

Des projets écocitoyens

Parmi les projets retenus, celui de Pauline Beuzelin, intitulé "Mijuin", a reçu 8 000 euros de la Métropole et du Crédit Agricole, partenaire du concours. Son idée : la création d'un atelier de confection de vêtements et linge de maison en lin. "L'idée est de refaire de la filière lin une pionnière du circuit court sur tout le textile… Il y a pas mal de financements, mais c'est vrai que la bourse du concours, c'était une première étape pour lancer le projet", explique la Rouennaise de 26 ans.

De son côté, Pauline Fiquet a pour projet de créer un tiers-lieu intergénérationnel autour d'une ressourcerie, mais aussi sur le travail du textile et du mobilier, en proposant également de la programmation culturelle. "Là, on est à la recherche d'un local pour ouvrir ce café culturel", précise la porteuse de projet qui vient de recevoir 7 500 euros d'aide de la Métropole. "C'est le premier financement, ça met de la valeur au projet et ça nous permet d'y croire encore plus."

Si la plupart savent comment investir leur pactole, d'autres préfèrent ne pas se précipiter. C'est le cas d'Yves Perret, qui ambitionne de lancer une ferme urbaine pédagogique. "On est en train de se laisser le temps pour trouver la bonne opportunité foncière. Une fois identifiée, c'est là que l'argent pourra servir."

Marie Caumel a reçu 8 000 euros du concours Créactifs pour son projet de fabrication de savons artisanaux

Avec son projet d'atelier mobile d'animation low tech, Antoine Froehlicher s'est vu décerner le plus gros prix, soit 10 500 euros. Une bonne surprise pour le jeune associatif de 24 ans. "On s'attendait à moins, en se disant qu'il fallait aller chercher d'autres financements, et c'est frustrant, puisque le temps que l'on passe à démarcher, on ne l'utilise pas pour le projet qu'on a envie de développer."

Deux autres porteurs de projets ont été retenus. Marie Caumel et son activité de fabrication de savons artisanaux à base de produits locaux ainsi que Vincent Coutey-Noury et son service d'autopartage afin de réduire l'impact environnemental des véhicules sur la Métropole.

La Métropole a profité de la cérémonie pour annoncer la prochaine édition 2022. La fin du dépôt des candidatures est fixée au 16 septembre.