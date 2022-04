[Vidéo+photos] Le Havre. C'est quoi cet étrange silo près du Volcan ?

Avec ses douze mètres de haut et son revêtement métallique, il aiguise la curiosité des passants. Un silo métallique a pris place au Havre, entre le Volcan de Niemeyer et les immeubles d'Auguste Perret. "C'est une structure pensée spécialement pour notre spectacle, L'Absolu", éclaire Armand Barbet, régisseur de la compagnie Les Choses de Rien. "À l'intérieur, on trouve deux escaliers à double révolution qui montent jusqu'au sommet, sans jamais se rejoindre. Les spectateurs sont placés sur des sièges tout au long de l'escalier."

Avant la fermeture de la structure, lors du montage, vendredi 22 avril.

Au centre, l'artiste circassien Boris Gibé évolue de haut en bas, pour un spectacle qui mêle acrobaties et écriture poétique.

Cent spectateurs par représentation

Le montage de ce chapiteau original nécessite quatre jours. "C'est un confort pour nous, on est comme à la maison, poursuit Armand Barbet. Cela permet aussi de sortir des théâtres, de jouer dans des endroits où les gens n'ont pas l'habitude de voir des spectacles."

Le silo a pris place entre le Volcan de Niemeyer et les immeubles de Perret, si caractéristiques de l'architecture havraise…

Le spectacle L'Absolu est visible jusqu'au 14 mai. Une centaine de spectateurs peuvent prendre place dans le silo. Deux visites gratuites de la structure sont aussi programmées les mercredis 4 et 11 mai à 21 h 30.