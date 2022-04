Bellême. Cette entreprise ornaise passe à la semaine de quatre jours

C'est un modèle de plus en plus mis en place dans les sociétés. La semaine à quatre jours au lieu de cinq semble séduire les dirigeants d'entreprise. À Bellême, dans le Perche, La Savonnerie de la Chapelle a changé son rythme à la mi-mars. Le directeur de la société Paul-Henry Neyt tire un premier bilan positif.

Parmi les 14 salariés de l'entreprise, seuls quatre - issues de l'atelier de production - bénéficient de la semaine de quatre jours. Initié par les employées, le modèle a dans un premier temps pour but de réduire les frais de déplacement. "C'est une réponse directe à l'inflation et l'augmentation du prix de l'essence, mais ce n'est pas le seul argument qui a amené l'équipe de notre laboratoire à bouleverser ses habitudes de travail", explique le directeur.

Amélioration du travail

En arrivant plus tôt le matin et en repartant plus tard le soir, les quatre employés ont un "meilleur suivi des produits". "Certaines productions se passaient sur deux jours, maintenant, une journée suffit", confie Paul-Henry Neyt.

De son côté, la responsable du laboratoire Guylaine Métayer ajoute : "La semaine à quatre jours a un impact positif sur le moral des salariés et la dynamique du groupe, ce qui permet une meilleure efficacité globale. Ça s'est ressenti rapidement, c'est un changement qui est bénéfique pour tous."

Des retours unanimes

"Une journée de plus ajoute un tout nouveau visage au week-end." Au bout d'un mois de semaine à quatre jours, le directeur de la société ne compte pas faire marche arrière. "Les week-ends de trois jours (samedi, dimanche et lundi) permettent de mieux se ressourcer et de repartir sur de bonnes bases pour la semaine suivante."