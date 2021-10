L'entreprise Morisse Nayrat se spécialise engrenages d’excellence

Depuis 1905, l’entreprise Morisse Nayrat, à Saint-Etienne-du-Rouvray, exerce son savoir-faire dans la mécanique de précision : réparation de moteurs thermiques et fabrication d’engrenages. Marc Pérignon, PDG de l’entreprise depuis 2005, explique : “Nous faisons du sur-mesure pour nos clients”. Et ceux-ci sont en général des grands industriels de la région (pétrochimie, automobile ou papetière) ayant des besoins urgents d’engrenages.

Dans l’atelier se côtoient des machines d’un autre temps et d’autres bien plus modernes. L’entreprise a développé un procédé industriel unique (procédé TEO), en partenariat avec une école d’ingénieurs locale. Elle dispose ainsi d’un “centre d’usinage 5 axes”. L’innovation n’est pas le seul mot d’ordre puisqu’il faut aussi transmettre des savoirs qui ne sont plus dispensés dans les écoles. L’entreprise a été labellisée “Entreprise du Patrimoine Vivant”, label récompensant les entreprises au savoir-faire artisanal ou industriel rare et d’excellence. C’est ainsi que Morisse Nayrat cherche à concilier tradition et modernité.

Pratique. Morisse Nayrat, rue de la Grande Epine, Saint-Etienne-du-Rouvray, Tél. 02 32 95 91 60.