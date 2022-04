Calvados. Faites attention à ne pas marcher sur les oiseaux du littoral !

Le retour des beaux jours et le printemps annoncent la saison des amours pour de nombreuses espèces animales, notamment dans le Calvados. "Au printemps, les gravelots et autres oiseaux du bord de mer débutent leur période de reproduction. Ces espèces couvent leurs œufs et élèvent leurs poussins à même le sable !", a indiqué la préfecture mercredi 20 avril.

Pour protéger cette faune locale, l'institution donne quelques conseils aux personnes se promenant sur le littoral :" Attention où vous mettez les pieds. Vérifiez que l'accès y est autorisé, restez sur les sentiers balisés et évitez de fréquenter les hauts de plage, les dunes de sable ou végétalisées en arrière littoral et tenez votre chien en laisse."

