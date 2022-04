Merville-Franceville-Plage. Des contrôles renforcés pour protéger les oiseaux

Dans le but de protéger la biodiversité, la Préfecture du Calvados a indiqué mardi 12 avril que des contrôles renforcés effectués par des inspecteurs de l'environnement allaient débuter sur le banc des oiseaux de Merville-Franceville ce vendredi 15 avril. Selon l'institution, de nombreuses intrusions ont lieu dans cet espace où vivent une faune et une flore diversifiées. "Pour favoriser le repos et la protection des oiseaux dans cette zone, la circulation de tous types de véhicules et engins à moteur ou non, des animaux domestiques, le survol d'engins d'aéromodélisme, de drones, de cerfs-volants et la navigation sont interdits", détaille la Préfecture. Le non-respect de ces règles est passible d'une amende pouvant aller jusque 750€.