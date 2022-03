Le Havre. Siemens Gamesa : la production a démarré

Siemens Gamesa a démarré la production de nacelles et de pales d'éoliennes offshore dans sa nouvelle usine au Havre. C'est la première fois au monde que l'assemblage des nacelles et la production de pales sont regroupés sur un même site.

Déjà 500 postes pourvus

Une zone d'installation dédiée est également en cours de finalisation sur la même parcelle, permettant le chargement direct des composants d'éoliennes pour les parcs éoliens offshore français, dont celui de Fécamp. L'usine du Havre consolide la position de Siemens Gamesa en tant que leader du secteur en France et à l'échelle mondiale. Les 500 premiers postes ont déjà été pourvus au Havre sur un total à pourvoir de 750 emplois directs et indirects. Les 250 postes restants devraient être pourvus entre la fin de l'année 2022 et le début de 2023, indique l'industriel.

Siemens Gamesa, avec ses partenaires locaux UIMM (Union des industries et métiers de la métallurgie) Le Havre et les centres de formation AFPI et AFPA, ont créé un centre de formation dédié aux nouveaux employés et aux nouvelles compétences spécifiques nécessaires à l'éolien offshore. Ce centre de formation est le premier en France exclusivement dédié à la production de nacelles et de pales d'éoliennes.