Télévision. "Un, dos, tres", la série culte, enfin de retour !

C'est officiel ! L'Académie Carmen Arranz ouvre ses portes pour une nouvelle saison, 17 ans après l'épisode final. La série des années 2000, Un, dos, tres, centré sur les histoires d'amour et d'amitié d'un groupe d'étudiants en arts à Madrid avait cartonné en Espagne ainsi qu'en France.

Une suite : UPA Next

Le producteur de la série José Antonio Antón a réussi à convaincre les acteurs de la série, comme Monica Cruz (Silvia), Miguel Angel Munoz (Roberto) et Beatriz Luengo (Lola) d'intégrer le projet de cette suite Un, Dos, Tres : Upa Next. Dans cette procahine saison, Lola, Roberto et Silvia pourraient revenir au sein de l'école pour encadrer la nouvelle génération d'étudiants.

La série devrait sortir courant 2022.