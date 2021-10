Champion du tri, le lycée de Barentin intéresse le Smedar

Au lycée Thomas Corneille, à Barentin, c’est tri obligatoire dans toute les classes et bureaux ! Très mobilisé dans la valorisation et la réduction des déchets, l’établissement a été récompensé par le Smedar, l’organisme traitant et valorisant les déchets et ordures ménagères de la région rouennaise, soit 600 000 habitants. Tous les élèves de 1re ont reçu des clés USB en forme de poubelle, 350 au total. Il ne s’agit pas d’un cadeau anodin, mais d’un geste pour favoriser la réduction de consommation de papier.