Cannabis: le Nouveau Centre débat à Bihorel

Organisé par Gérard Ducable, Président de la Fédération Nouveau Centre de Seine-Maritime, la sénatrice Catherine Morin-Desailly, vice-présidente, et Pascal Houbron, délégué départemental et maire de Bihorel, le débat portera sur le thème "Drogues et Cannabis : Quels dangers ?"

Pour mieux saisir le problème, le Professeur Jean Costentin, membre des académies de médecine et de pharmacie, président du Centre national de prévention d’études et de recherches en toxicomanie et membre de la commission sur les addictions de l’Académie Nationale de Médecine, a été invité.

Pratique. Jeudi 17 novembre, à 18h30, au Foyer municipal de Bihorel, rue Carnot.