Rouen. "Cannabis légal" : une boutique de CBD ouvre à Rouen

C'est un marché en plein développement. Après Le Havre (Seine-Maritime), une boutique proposant du cannabidiol a ouvert, mardi 3 juillet 2018, à Rouen. "C'est en regardant des reportages que nous avons eu connaissance de ce flou juridique et que nous avons décidé de lancer notre boutique", explique Mohamed El Ouariachi, vendeur à la boutique Green power shop.

Le magasin propose des produits contenant du CBD, un des principes actifs du cannabis et qui n'est pas répertorié comme un psychotrope. Mais ils doivent contenir moins de 0,2 % de THC, la molécule principale.

Différents produits

Les consommateurs peuvent trouver de la marmelade, du chocolat ou des fleurs à infuser comme du thé, le tout contenant du CBD. "Ça permet de se relaxer, de mieux dormir, il n'y a pas de côté addictif", précise Mohamed El Ouariachi. Mais ces produits sont interdits à la vente aux mineurs et ils sont déconseillés aux femmes enceintes.

Différents produits sont proposés à la vente exclusivement aux majeurs. - Amaury Tremblay

L'apparition de ces boutiques est surveillée par l'État et, au sein de la boutique rouennaise, "on s'attend à un contrôle", affirme Mohamed El Ouariachi. "Nous avons les fiches de laboratoire et nous savons d'où viennent les produits."

"Il n'y a pas d'autorisations particulières."

Quant aux démarches nécessaires pour ouvrir la boutique, "il n'y a pas eu d'autorisation particulière, nous avons même été demander au commissariat qui ne nous a rien dit et nous a laissés repartir avec nos produits", poursuit Mohamed El Ouariachi.

Pratique. Green power shop au 25 rue du général Leclerc à Rouen. Ouvert du mardi au samedi, de 11h à 19h.