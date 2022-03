Interview. Jeff Panacloc : "J'ai passé toute mon enfance en Normandie"

Déjà huit ans que Jeff Panacloc et son hyperactif de singe Jean-Marc font rire la France entière. Après le succès du spectacle Jeff Panacloc Contre-Attaque, le ventriloque devient l'humoriste numéro 1 en France avec près de 450 000 billets vendus, un record dans le domaine de l'humour. Le plus célèbre binôme est de retour avec le nouveau spectacle Adventure, de passage en Normandie au Zénith de Rouen le 17 mars 2022 et au Zénith de Caen le 18 mars.

Jeff Panacloc se confie sur son nouveau spectacle, son film et son enfance en Normandie.

Interview Jeff Panacloc Impossible de lire le son.

Jeff Panacloc, une nouvelle aventure !

Un véritable show, un décor sur mesure et une performance redoutable avec un humour sans tabou.