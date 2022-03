Assassinat du père Hamel. De 8 à 13 ans de prison pour les accusés présents au procès

C'est la fin de six longues années d'attente pour les victimes. Le verdict est tombé ce mercredi 9 mars pour les quatre accusés au procès de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray. Tous sont reconnus coupables par la justice. Six ans après l'assassinat du père Jacques Hamel dans son église et l'attaque de Guy Coponet, trois hommes se sont retrouvés devant la cour d'assises spéciale de Paris. Ce ne sont pas les terroristes, les deux hommes ayant été abattus par la police lors de l'assaut, mais des hommes faisant partie de leur entourage.

Les deux avocates générales avaient requis des peines de prison allant de 7 à 14 ans à leur encontre.

Peine maximale pour l'absent au procès

Jean-Philippe Steven Jean-Louis, Farid Khelil et Yassine Sebaihia sont reconnus coupables pour les faits d'association de malfaiteurs terroriste par la cour d'assises spéciale de Paris.

Jean-Philippe Steven Jean-Louis est condamné à 13 ans de prison, soit une année de moins que la peine requise par les deux avocates générales. La cour a été plus sévère pour Farid Khelil, condamné à 10 ans de prison au lieu des 9 requis. Yassine Sebaihia est quant à lui condamné à 8 ans de prison.

Rachid Kassim, le seul accusé poursuivi pour complicité, est condamné à la peine maximale à perpétuité, soit 30 ans avec 22 ans de sûreté. Absent à ce procès, il est présumé mort par la justice.