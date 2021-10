Ruban d’honneur pour le manoir presbytéral de Bois-Guillaume

Le manoir presbytéral de Bois-Guillaume revit. Délabré, ce petit bijou d’architecture normande n’était pas loin de l’effondrement. Il aurait même dû être rasé, au début des années 90, si le maire d’alors, René Seille, n’avait décidé son conseil à le racheter pour le sauvegarder. La rénovation s’est achevée l’année dernière et a été récompensée cette année par un Ruban du Patrimoine.

Saluer les initiatives

Créés il y a 17 ans, “les Rubans du patrimoine ont pour but de récompenser et d’encourager les initiatives de mise en œuvre du patrimoine”, rappelait Edouard Labelle, délégué régional de la Fondation du Patrimoine qui organise ce concours. Ainsi, le 10 novembre dernier, la ville de Bois-Guillaume s’est vu remettre cette distinction. Les critères de sélection tiennent compte de la beauté de l’édifice, du type de rénovation qui y est effectué, de l’intérêt architectural et enfin du financement utilisé.

Le manoir, tel qu’on peut l’admirer aujourd’hui, a conservé son aspect du XVIIIe. Dédié à l’hébergement du curé de la paroisse, le bâtiment accueille également une salle de solfège ainsi que des activités animés par l’école de peinture, de dessin et d’arts plastiques.