L’école sur des patins

Un enfant passionné de patinage peut, dès le CE1, entrer dans une classe à horaires aménagés. “Ils sont détectés au niveau du club de loisirs pour leurs aptitudes aux sauts et leur caractère propice à la compétition”, explique Laetitia Garcia, membre du comité directeur de l’ESPAR. “Ils doivent avoir des résultats satisfaisants à l’école”, indique Franck Letellier, responsable de la communication du club. En plus des cours classiques, l’élève pratique 8 à 10 heures (en primaire) et 10 à 15 heures (dans le secondaire) de patinage artistique hebdomadaire.

Ces classes sont une “soupape pour ceux qui ont besoin de faire du sport”, estime-t-elle, “une motivation supplémentaire pour devenir très bon en classe”, constate Franck Letellier. A l’âge adulte, seule une faible minorité reste dans le monde du patinage.

Pratique. Ecole Sportive de Patinage Artistique Rouennaise, Centre du Dr Duchesne, Rouen, www.rouen-patinage.com.