Cannibales et vahinés au Muséum

Les singeries du jeudi ? Ce sont des rendez-vous programmés régulièrement tout au long de l’année au Muséum d’Histoire naturelle de Rouen. Leur but : sensibiliser le grand public au monde scientifique à travers des visites, des spectacles et parfois une conférence très “sérieusement loufoque”. Le 15 décembre, rentrez dans le monde des cannibales et des vahinés. Deux personnages seront à l’affiche. Un homme sortant tout droit du monde de la préhistoire ; naïveté et cruauté seront ses principaux traits de caractère. La femme, elle, sera à l’image de la légèreté. Vous serez dès lors emmenés dans le fameux mythe du bon sauvage et de la douceur de vivre. On vous transportera même d’île en île.



Pratique. Les Singeries du jeudi, soirée cannibales et vahinés, le 15 décembre. Six départs sont prévus : 20h33, 20h48, 21h03, 21h18, 21h33, 21h48. Muséum d’histoire naturelle, Rouen.Réservation indispensable au 02 35 71 41 50.

(Photo Kike CALVO-Visualandwritte.)