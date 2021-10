Quand le Muséum de Rouen mélange les genres

Les Singeries du Jeudi, c’est le rendez-vous désormais incontournable au Muséum de Rouen des étudiants férus de sciences, d’histoire et de nature. Dans cette soirée décalée, l’humour parfume les visites déambulatoires. Depuis trois ans, le musée casse son image “pieuse” pour sensibiliser un nouveau public. Le but : vous faire repartir avec l’envie de revenir. Et ça marche. Le 16 février, vous découvrirez l’existence d’interactions entre espèces grâce à l’exposition “Symbiose et compagnie”. Puis ce sera au tour de la compagnie d’improvisation théâtrale “Les remue-méninges” de proposer une visite absurde improvisée. Et pour couronner le tour, les danseurs hip-hop de la troupe “Instinct” dévoileront leurs prouesses techniques.

Pratique. Soirée “Battle”, jeudi 16 février. Trois départs : 20h33, 21h33 et 22h33. Réservations indispensables au 02 76 52 80 51. Tarifs : 2/3 € et gratuit pour les étudiants et moins de 18 ans.