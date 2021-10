Entreprise Laoureux : le succès à pas feutrés

Basé à Déville-lès-Rouen, la PME industrielle est devenue le spécialiste français des feutres et feutrines. Elle a notamment acquis ses lettres de noblesse dans le “feutre piano”, à la réputation internationale, comme en témoigne la récente visite de son gérant, Marc Venet, en Chine.

Rares sont pourtant les entreprises françaises qui exportent vers l’Empire du Milieu. Néanmoins, le piano n’est plus un marché porteur et l’entreprise a engagé depuis les années 1990 une diversification vers les feutres dits “industriels”, aux débouchés plus nombreux, notamment dans l’industrie automobiles. On en retrouve aussi dans des objets de la vie quotidienne comme les effaceurs des célèbres ardoises Velleda ou encore dans certains produits de luxe.

L’entreprise quasi-centenaire ne manque pas de projets puisqu’elle inaugurera en 2012 une nouvelle machine plus “verte”, permettant de recycler les chutes. En parallèle, elle se lance dans l’aménagement intérieur et la vente en ligne pour les particuliers.

Pratique. www.laoureux.com ou www.tendance-feutre.com

(Photo Marc Venet dirige les Etablissements Laoureux, grand nom du feutre depuis près de 90 ans.)

Pierre-Adrien Meyer