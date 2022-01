[Vidéo] Caen. J'ai testé pour vous... le cinéma-karaoké

C'est inédit à Caen : un cinéma-karaoké organisé par l'Ecran Pop, ce jeudi 20 janvier. L'idée me tentait bien surtout que le long-métrage diffusé est Dirty Dancing, film culte mêlant, danse lascive, musique et histoire d'amour, que j'ai maintes fois regardé.

On est très vite plongé dans l'univers du film lorsqu'on ouvre son "goodies-bags", comprenez un sac avec des accessoires associés au film : des mains d'applaudissement en plastique, une sucette (à garder pour chez soi, règle sanitaire oblige), un ballon avec une citation culte. Sur le mien, il était écrit : "Tu n'as pas besoin de courir le monde après ton destin comme un cheval sauvage !". Et des confettis en forme de cœur à jeter lors du final !

À 20h30, tout le monde est installé. La salle est comble, près de 400 personnes sont prêtes à profiter et il faut l'avouer, il s'agit en majorité de femmes. Quelques hommes sont quand même présents comme celui assis à côté de moi qui confie venir "pour accompagner Madame". Un danseur-animateur débarque et reproduit les pas phares de Patrick Swayze alias Johnny Castle. À chaque mouvement, les cris et les applaudissements retentissent.

S'ensuivent des quiz sur le film et des démonstrations de danse avec quelques chanceux de la salle tirés au sort. Après 30 minutes de show, place à la séance cinéma. Les chansons sont sous-titrées pour permettre à tous de chanter. Pour ce qui concerne les répliques, aucun besoin d'avoir les paroles écrites à l'écran: tout le monde dans la salle, les connait par cœur. Ce n'est pas une séance comme les autres : encouragements de tous lorsque Bébé (le personnage principal) fait preuve de courage et huées quand un personnage mal aimé fait son apparition. On vit le film.

Enfin, le moment d'apothéose arrive avec le porté final. Pour célébrer ce moment, on se lève, on chante et on jette nos confettis. Plus de deux heures, dans une bulle de bonne humeur.