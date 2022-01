[Enquête] Rouen. Les dessous de la fabrication de votre hebdo

Que se passe-t-il avant qu'un exemplaire de l'hebdomadaire Tendance Ouest ne tombe entre les mains d'un lecteur ? À l'occasion de son 500e numéro, la rédaction de Rouen a remonté le fil de sa fabrication.

Première étape, la conférence de rédaction. Chaque mardi, les journalistes débattent des sujets à traiter à J+7 et J+15, mais aussi et surtout, de l'angle par lequel ceux retenus seront abordés. "On choisit d'abord un sujet parce qu'on pense qu'il va intéresser le lecteur dans son quotidien", explique Amaury Tremblay, chef d'édition. "Nous sommes aussi épaulés par un réseau de correspondants, qui sont nos yeux et nos oreilles localement. Parfois, l'actualité vient bousculer ce qu'on a prévu. Tout peut évoluer, jusqu'à la dernière minute. Et là, il faut réagir et s'adapter." Tant que les rotatives, qui permettent l'impression du journal, ne tournent pas, le champ des possibles reste ouvert. Sans toutefois empêcher un process sempiternellement identique : l'article arrive d'abord sous les yeux du secrétariat de rédaction, qui apporte si nécessaire une correction de forme (syntaxe, orthographe, etc.) ou signale une difficulté du fond (respect de la ligne éditoriale).

Le Centre d'impression de presse de l'Ouest, unique en Normandie

En fin de semaine, en fonction du volume publicitaire, la pagination de l'hebdomadaire est arrêtée par Floriane Bléas, la rédactrice en chef adjointe, avant que le montage des pages ne démarre au prépresse. Tout est passé au crible : respect de la maquette, calibrage et alignement des articles, couleurs des mots-clés, qualité des photos, etc.

En dernier lieu, la Une, véritable vitrine pour la prise en main, est bouclée, puis l'intégralité des fichiers est envoyée vers la rotative du Centre d'impression de presse de l'Ouest (CIPO), basé à Saint-Lô (Manche), ultime site normand à imprimer des journaux… normands et sur un papier 100 % fibres recyclées !

Un travail d'équipe

Les rotativistes, qui travaillent jusqu'à 10 mètres de haut et avec des bobines de papier de pas moins de 17 km, prennent d'abord le soin d'installer les plaques d'aluminium, des "pochoirs des pages", de ce qui deviendra le journal.

Le rotativiste installe les plaques d'aluminium, sorte de pochoirs sur lesquels les pages sont couchées.

La rotative applique ensuite les couleurs primaires, puis le noir vient, lui, "ajouter de la profondeur et du contraste à l'image", explique Ludovic Caënes, le directeur de production du CIPO.

Différents points de vérification se succèdent ensuite. La rotative est équipée d'une caméra qui prend mille photos à la seconde pour s'assurer de l'alignement de l'impression, mais seul l'œil humain peut apprécier la qualité des couleurs.

Les techniciens contrôlent la qualité de l'impression du journal avant sa diffusion.

"Le rouge spécifique de Tendance Ouest est contrôlé par un technicien", souligne Ludovic Caënes. Les pages poursuivent leur course folle sur les rouleaux de la rotative vers la découpe.

La rotative imprime et déroule les quelque 61 kilomètres de papier nécessaires à la fabrication des exemplaires du journal.

Le format du journal, tabloïd, est calibré. En quelques secondes, la bobine imprimée devient un journal, relié, bientôt conditionné.

Les exemplaires du journal sont vérifiés et conditionnés par paquets de 100.

Reste alors la route de la diffusion (lire ci-dessous).