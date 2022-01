Cherbourg-en-Cotentin. La frite en Nord dans le top 50 des meilleures friteries

C'est la deuxième friterie installée en Normandie, classée dans le dernier top 50 des meilleures friteries de France par le site les-friteries.com, qui classe les restaurateurs à partir des avis laissés par les internautes. Direction Cherbourg, dans la camionnette itinérante de La frite en Nord, classée 50e, et installée sur le parking du magasin Lamaison.fr. À l'intérieur, Ingrid et Robert Fauqueux, un couple originaire de Cambrai, dans le Nord, qui ont décidé de se lancer dans cette aventure il y a seulement un an et demi, après un passé de chauffeur routier à l'international pour lui et un emploi dans la petite enfance pour elle. Et ils ne regrettent pas.

"C'était un challenge de venir ici, mais ça prend bien. Ça ne fait pas longtemps qu'on a ouvert, alors on était très contents que nos clients nous aient laissé beaucoup d'avis", réagit Ingrid, très surprise. "On s'est beaucoup adaptés aux souhaits de nos clients, à travers par exemple la cuisson, pour que les frites soient plus dorées ou plus blanches, et je pense que c'est ce qui leur a plu."

Une astuce ? "La double cuisson, à basse puis haute température", rappelle Robert, un basique. Mais aussi un mélange d'huile végétale plutôt que la traditionnelle huile de gras de bœuf : "Tournesol, colza… C'est une huile que je fais rapatrier de Belgique", tout comme leurs sauces : "Celle-ci est reconnue par le film Les Tuches. Un pot comme ça, de 3 litres, fait une semaine, elle plaît bien", explique Robert.

La frite en Nord ouvre les lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, de 11 h 30 à 14 heures, sur le parking de la Maison.fr, à Cherbourg, le mardi de 11 h 30 à 14 heures au café Le Sidevillais, à Sideville, le vendredi de 18 heures à 21 heures, au parking de la Houguette, à Bretteville-en-Saire, et le samedi de 18 heures à 21 heures, sur le parking de la piscine d'Equeurdreville.