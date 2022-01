Cinéma. Film "Ouistreham" : qui est Patricia, femme de ménage devenue actrice ?

Le film Ouistreham sort dans les salles de cinéma mercredi 12 janvier. Patricia Prieur, 51 ans, femme de ménage à Caen, fait partie des actrices non-professionnelles. Ce film d'Emmanuel Carrère est l'adaptation du livre Le quai de Ouistreham, de Florence Aubenas, écrit en 2010. Le réalisateur invite les spectateurs à entrer dans la vie des agents d'entretien travaillant dans des conditions de précarité.

Dans l'ombre de Juliette Binoche, Patricia Prieur, 51 ans, fait partie des véritables agents d'entretien qui jouent dans le film. Elle a été sollicitée par la production juste avant l'été 2020. "Emmanuel Carrère allait manger tous les midis au Carrefour de Lébisey. Il cherchait des femmes de ménage et avait laissé sa carte de visite", se souvient-elle.

Huit jours de tournage

Cinq mois plus tard, Patricia Prieur est propulsée sur le devant de la scène. S'enchaînent alors des ateliers, notamment pour "éviter le regard sur la caméra, apprendre la mise en scène, sourit-elle. On était toutes novices, mais c'est un vrai métier !"

Patricia Prieur raconte son expérience d'actrice non-professionnelle Impossible de lire le son.

Comme Patricia, Hélène Lambert ou encore Évelyne Porée sont des actrices non-professionnelles. Patricia, agent d'entretien dans l'entreprise Legallais à Hérouville-Saint-Clair, raconte l'expérience. "Le tournage a duré environ neuf semaines, mais les caméras m'ont suivie pendant huit jours. J'en garde un très bon souvenir. On a été chouchoutées par tout le monde : la production, les techniciens, les maquilleurs, etc."

"Je n'ai plus peur du regard des autres"

Dans ce film, elle joue sa propre réalité, ce qu'elle vit au quotidien. "On voulait montrer la dureté du travail, les horaires et le regard des gens." Avec la sortie du film, "c'est une nouvelle Patricia ! Je n'ai plus peur du regard des autres !"

Demain, jour de sortie du film, Patricia sera présente à la séance de 18 h 45 au Café des images, à Hérouville-Saint-Clair.