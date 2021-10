Coliposte : ils épaulent le père Noël !

L’agence rouennaise, basée à Saint-Etienne-du-Rouvray, réalise tout au long de l’année 30 à 31 tournées quotidiennes sur l’ensemble des secteurs de Rouen, Mont-Saint-Aignan, Bihorel, Petit et Grand-Quevilly, Saint-Etienne et Sotteville. Mais à l’occasion des fêtes, tout s’accélère, obligeant à passer à une quarantaine de tournées quotidiennes. La cause ? L’achat en ligne, en plein boom.



5 500 colis, pour le seul 21 décembre

“Deux tiers des internautes interrogés avaient l’intention d’acheter leurs cadeaux sur la toile”, rappelle Stéphane Cudelou, directeur de l’agence Coliposte Rouen. “Tous les ans, nous constatons une augmentation de 20 % du nombre de colis traités. De la mi-novembre à la fin décembre, nous gérons 50 à 80 % de colis de plus qu’en période habituelle. Cela nécessite d’adapter les moyens pour que tout soit livré”.

Dès septembre, la direction planche sur l’organisation de ce surcroît d’activité, du recrutement au plan de transport, au côté notamment de la plateforme régionale du tri de Val-de-Reuil. Celle-ci reçoit les colis des quatre coins de la France et les trie afin de les orienter vers les destinataires. Le client, une fois son achat finalisé sur Internet, est informé du numéro de son colis, à l’aide duquel il peut suivre son acheminement. Cette saison, “14 personnes supplémentaires, dont 12 opérateurs de livraison, ont débuté en novembre par une formation. Ils ont assimilé les procédures et leur secteur de livraison”.

Enfin, l’organisation doit prendre en compte les deux principaux pics d’activité de cette période, à savoir ceux des 15 et 21 décembre. Le 15, 5 500 colis étaient réunis à l’agence rouennaise! Tous ont été livrés dans l’agglomération en 24 heures chrono.

