Calvados. Rétrospective 2021 : ce qu'il faut retenir de l'année écoulée

A quelques jours de la nouvelle année, il est temps de faire le point et de se remémorer des temps forts de 2021. Une année particulière qui, tout comme 2020, a été marquée par la crise sanitaire de la Covid-19. Notre rédaction vous propose de revenir sur des événements qui ont rythmé l'année.

Un entrepôt Amazon s'implante aux portes de Caen

Après un premier échec à Mondeville, le géant d'e-commerce Amazon a eu le projet de s'implanter aux portes de Caen, à Moult-Chicheboville. Cela a été confirmé en février 2021. Il s'agira d'une agence de livraison de proximité plutôt que d'une plateforme logistique XXL.

Le chantier est en cours et fait débat au sud-est de Caen. Il devrait être terminé courant 2022.

Le futur centre Amazon à Moult fait débat. Le projet a été lancé en février 2021. - DR

Des membres du collectif stop Amazon 14 ont manifesté et mis en place des actions de blocage à plusieurs reprises.

L'acteur calvadosien Jean-Pascal Zadi reçoit un César

Dans la soirée du vendredi 12 mars, l'acteur Jean-Pascal Zadi, originaire d'Ifs, a reçu un César. Il a été élu meilleur espoir masculin pour son rôle dans le film Tout simplement Noir.

Pour son rôle dans le film "Tout simplement noir", Jean-Pascal Zadi s'est vu recevoir le César du meilleur espoir masculin. C'était le vendredi 12 mars. - Gaumont

Un oscar pour "Colette"

Qui ne connaît pas Colette Marin-Catherine ? Ancienne résistante et Caennaise de 93 ans, elle a reçu l'Oscar du meilleur court-métrage documentaire à Los Angeles dans la nuit du 25 au 26 avril 2021. Elle est le personnage principal du documentaire "Colette". Le réalisateur suit la nonagénaire en Allemagne, sur les traces de son jeune frère, Jean-Pierre, déporté et tué au camp de concentration de Dora pendant la Seconde Guerre mondiale.

Colette Marin-Catherine est l'héroïne du documentaire "Colette". Il a été primé aux Oscars en avril 2021.

Le chanteur Kendji en acoustique à Tendance Ouest

Kendji Girac était l'invité du rendez-vous VIP de Tendance Ouest mercredi 12 mai. Grand vainqueur de l'émission The Voice en 2013, il a interprété en live les titres "Évidemment", "Habibi", "Dernier métro" et pour finir "Les yeux de la mama".

Le chanteur Kendji était l'invité VIP de Tendance Ouest le 12 mai. Il est passé par les studios de Caen.

Covid-19 : réouverture en grande pompe pour les bars et restaurants

Comme en 2020, il a fallu vivre avec la Covid-19 pendant plusieurs mois. Parmi les bons moments, on retient notamment la réouverture des terrasses des bars et restaurants le 19 mai 2021. Un moment d'émotion pour tous les restaurants et patrons de ces établissements qui sont soumis à d'autres règles désormais. Depuis le 10 décembre, il est interdit de danser dans les bars et restaurants.

La réouverture des terrasses pour les bars et restaurants a été actée le 19 mai, comme pour les Sardines, un bar sur le port de Caen.

Stéphane Moulin, nouvel entraîneur du Stade Malherbe

Vendredi 4 juin, Stéphane Moulin a été officialisé comme nouvel entraîneur du SM Caen. À 53 ans, il retrouvait Olivier Pickeu, son ancien manager général, et Yohann Eudeline, le directeur sportif. "Je ne suis pas venu ici pour jouer le maintien en Ligue 2", avait-il annoncé. En cette fin d'année 2021, le Stade Malherbe figure dans la deuxième partie de tableau. A la suite de son match nul contre Quevilly Rouen Metropole (2-2) le 22 décembre, il est 14e de Ligue 2.



Le président caennais Olivier Pickeu, aux côtés du coach Stéphane Moulin, nouvel entraîneur du Stade Malherbe depuis le 4 juin 2021. - Aurélien Renault

Six mois de travaux sur le viaduc de Calix

Dimanche 27 juin, la Direction interdépartementale des routes nord-ouest (DIRNO) a interdit l'accès aux véhicules de plus de 3,5 tonnes sur le viaduc de Calix du périphérique de Caen. En cause : la présence de fissures sur une section de l'ouvrage depuis 2018. Se sont ensuite enchaînés des mois de travaux, en réduisant la circulation de deux à une voie, la vitesse de 70 km/h à 50 km/h, entraînant de nombreux embouteillages jusqu'en décembre. Les automobilistes se souviendront de cette fin d'année sur le périphérique de Caen !

Pendant les travaux, le viaduc de Calix avait été recouvert de peinture blanche pour faire réfléchir les rayons du soleil.

Mathis Jouanneau : 10 ans de disparition

Mathis Jouanneau a disparu à l'âge de 8 ans, le 4 septembre 2011. Son père, Sylvain Jouanneau, a été condamné à 20 ans de prison pour enlèvement et séquestration. Dix ans plus tard, Mathis Jouanneau est toujours porté disparu.

Mathis Jouanneau, au moment de sa disparition, en 2011. Le petit garçon avait alors 8 ans. - DR

Un documentaire retraçant la vie d'Orelsan

Connaissez-vous Aurélien Cotentin ? Non ? Pourtant, il s'agit d'Orelsan. Clément, c'est son frère. Le 15 octobre, il a sorti sur Amazon Prime un documentaire qui retrace la vie du rappeur caennais. Il est découpé en six épisodes, racontant la carrière du rappeur caennais, traversée de hauts et de bas, de ses débuts à ses heures de gloire. Dix jours plus tard, Orelsan annonçait la date de sortie de son nouvel album : Civilisation. Un succès commercial incroyable puisqu'en dix jours, il a été vendu à 160 000 exemplaires.

Le rappeur caennais Orelsan a sorti son nouvel album "Civilisation" le 19 novembre, un mois après la sortie du documentaire réalisé par son frère.

Caen accueille la finale de Miss France

C'est l'événement qui a animé la ville de Caen en cette fin d'année. La finale de l'élection de Miss France 2022 s'est déroulée au Zénith de Caen le 12 décembre, dans la ville natale d'Amandine Petit, Miss France 2021. Les 29 Miss régionales ont été accueillies à Caen pendant quinze jours. Découverte du centre-ville, de la gastronomie locale, activités de plein air... le programme était chargé ! Youssra Askry, Miss Normandie 2021, a été élue quatrième dauphine. L'écharpe a été remise à Diane Leyre, Miss Île-de-France.

Les 29 candidates ont posé avec la Caennaise Amandine Petit et Sylvie Tellier, directrice générale de la société Miss France à l'hôtel de Ville de Caen.

