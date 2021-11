Calvados. Agence Amazon à Moult : ce qu'en pensent les habitants

Début février, le projet d'Amazon était simplement dans les cartons. Un mois plus tard, le chantier a débuté sur la zone industrielle de Moult, près de Caen. Cette zone en friche va voir s'installer une plateforme de livraison de proximité, au plus grand désarroi des opposants au projet. Le collectif Stop Amazon 14 a par ailleurs attaqué le permis de construire validé par la mairie. Coralie Arruego, maire de la commune, se défend. "C'est un projet privé qui n'amène pas de vote du conseil municipal […]. La commune ne peut s'y opposer." Elle a deux mois pour répondre au recours gracieux. Dans la commune, les habitants ne semblent pas être dérangés par l'installation de ce géant de l'e-commerce, à l'image de Kyllian : "Si les colis peuvent arriver un peu plus vite, pourquoi pas."

En moyenne, les habitants ne sont pas opposés au projet

Isabelle, qui ne commande jamais sur cette plateforme en ligne, n'y voit pas d'inconvénient. "C'est plus joli que de voir une friche et des mauvaises herbes." Benjamin, lui, a un avis mitigé. "Ça peut créer de l'emploi, mais pour les petits commerces autour, ça peut faire du mal."