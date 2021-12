Miss France. La ville de Caen sous le feu des projecteurs

Pendant dix jours précédant la grande finale qui aura lieu au Zénith le samedi 11 décembre, la Ville de Caen va accueillir les 29 prétendantes au titre de Miss France 2022. C'est la deuxième fois que le concours se tiendra à Caen et la septième fois en Normandie, onze ans après le sacre de Laury Thilleman. En 2010, les reines de beauté avaient pris un véritable bain de foule caennais au pied des monuments les plus emblématiques de la ville. On se souvient de cette réception de bienvenue où les reines de beauté avaient posé, pour une photo de famille, à l'hôtel de ville.

En 2010, les candidates à Miss France avaient posé devant l'hôtel de ville de Caen avec le maire de l'époque Philippe Duron. Cette année, 29 Miss sont accueillies pendant quinze jours. - F.DECAENS

Un moment privilégié pour

la promotion du territoire

Onze ans plus tard, les caméras de TF1 se tourneront de nouveau sur la ville de Caen, pour le plus grand bonheur de son maire, Joël Bruneau. "Ce concours est un moment unique pour faire la promotion de la ville à une heure de très grande écoute." La preuve, 8,6 millions de téléspectateurs ont suivi l'émission en direct sur TF1 pour l'élection d'Amandine Petit l'an dernier, dont un pic à 10,4 millions. Un record pour Miss France.

Cet événement contribue grandement à la notoriété de la ville. "On pense ce que l'on veut du concours des Miss France, mais c'est un moment qui permet aussi de montrer ce qu'est Caen : une ville qui n'a pas été totalement rasée lors de la guerre en 1944, une ville proche de la mer et une ville jeune et vivante", assure Joël Bruneau. Un reportage sera d'ailleurs diffusé le soir même de l'élection. Et en prime cette année, la remise de couronne dans la ville natale d'Amandine Petit, Miss Normandie 2020 et Miss France 2021. "On a de la chance d'avoir une Miss France qui ne manque pas une occasion de valoriser le territoire où elle a grandi", se réjouit le maire. Elle le fera une dernière fois samedi 11 décembre.