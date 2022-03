Caen. Le viaduc de Calix interdit aux poids lourds jusqu'en novembre

La Direction interdépartementale des routes nord-ouest (DIRNO) interdit l'accès aux véhicules de plus de 3,5 tonnes sur le viaduc de Calix du périphérique de Caen à compter de ce dimanche 27 juin, à 8 heures du matin. Les poids lourds, bus ou camping-cars entrant dans ces critères ne pourront plus emprunter le pont au-dessus du canal.

Cette décision est prise à la suite du repérage de fissures sur une section de l'ouvrage en 2018, qui se sont aggravées avec la variation des températures et le passage des poids lourds. "Parmi les 85 000 véhicules qui transitent sur le viaduc chaque jour, environ 4 000 sont concernés sur les jours de pointe", indique Jean-Philippe Vennin, secrétaire général de la préfecture du Calvados.

Ces poids lourds auront plusieurs possibilités pour circuler. Des déviations seront mises en place. Soit ils évitent complètement la ville de Caen (en passant par Le Mans pour rejoindre Rouen à Rennes), soit ils la contournent par le périphérique Sud (pour les poids lourds de moins de 4,15 m de haut). Pour les camions de plus de 4,15 m, il faudra passer par Mondeville et Cormelles-le-Royal.

Concernant ceux qui souhaitent rejoindre Ouistreham, pour le ferry par exemple, une déviation en passant par Giberville, la Presqu'île et le pont de Pégasus de Bénouville sera mise en place.

La déviation pour les poids lourds de plus de 4,5 m de haut en passant par le périphérique Sud. - Préfecture du Calvados

"C'est du préventif. Le trafic des véhicules légers est maintenu. Soyez rassurés, l'ouvrage est en très bon état structurel sinon on le fermerait", tient à rassurer Alain De Meyere, directeur de la DIRNO. Des travaux de renforcement vont être opérés aux mois d'octobre et de novembre.

Histoire

Le viaduc de Calix, avec sa structure en béton, a été construit entre 1971 et 1975. Il surplombe l'Orne à 38 mètres de haut et mesure près de 1 200 m de long. Il est porté par 15 travées, dont la plus haute mesure 156 mètres. Selon la DIRNO, il est classé en catégorie 3, regroupant les "ouvrages dont la structure est altérée et nécessite des travaux de réparation, sans caractère d'urgence".

Travaux

Il s'agit de "travaux de couture", selon Alain De Meyère, directeur de la DIRNO. Dans un premier temps, des membranes en carbone vont être collées à l'intérieur et à l'extérieur de chaque caisson. Le tout sera scellé avec une barre tendue de chaque côté pour fermer les fissures.

Ces réparations vont avoir lieu sur la partie la plus haute du pont.

Circulation

Les véhicules légers peuvent toujours emprunter le viaduc de Calix sur le périphérique de Caen. La vitesse est limitée à 70 km/h, dans les deux sens.