Caen. Des chalets pour accompagner la réouverture des terrasses

Un quai Vendeuvre de nouveau animé, c'est pour bientôt ! Pour accompagner les bars et restaurants lors de la réouverture du 19 mai, la Ville de Caen a mis en place des chalets bleus, roses et jaunes le long du port. Comme pour l'opération Place aux restos !, ce sont les chalets qui sont habituellement utilisés pour le marché de Noël. "Ils permettront aux bars et restaurants d'avoir un point de stockage et de distribution directement sur le port, pour éviter de traverser la route", indique la Ville. Ainsi, les établissements, déjà bien impactés par la crise sanitaire, seront libres de gérer le chalet comme ils le souhaitent, toujours avec la condition de respecter la jauge de 50 % sur leur terrasse. Le dispositif sera étendu jusqu'au mois d'octobre.