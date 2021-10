Haute-Normandie : hausse du chômage

Ils étaient 88 828, fin novembre, à être inscrits à Pôle Emploi, en catégorie A. Ce chiffre est en augmentation de 1,2% par rapport à la fin octobre 2011, soit légèrement supérieure à la moyenne nationale qui est de +1,1%. Ce chiffre est en augmentation de près de 4,8% par rapport à l'année dernière à la même époque (+5,2% au niveau national). Au niveau de la Seine-Maritime le nombre de demandeurs d'emplois de catégorie A, inscrits au Pôle Emploi, a augmenté de 1,1%, contre 1,3% dans l'Eure.

Globalement, en Haute-Normandie, les inscrits en catégorie A, B, et C ont vu leur nombre augmenter de 1,5% par rapport à la fin octobre dernier, et de 5,9% par rapport à l'année dernière à la même époque. En Seine-Maritime ce nombre est en augmentation de 1,4% en Seine-Maritime et 1,8% dans l'Eure.