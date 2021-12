Rouen. Caroline Avenel, l'art du récit comme métier

Sa voix est chaude et posée, de celle que l'on écouterait pendant des heures. Et cela tombe bien, puisque Caroline Avenel est conteuse. Cette native de Rouen vit désormais dans un petit village près de Redon, entre Nantes et Rennes, et raconte ses histoires entre Bretagne et Normandie. Le conte lui est tombé dessus, il y a 25 ans, alors qu'elle travaillait comme disquaire à la Fnac à Rouen. "J'ai toujours aimé raconter les histoires et puis, ça s'est un peu imposé, peut-être quand mes enfants sont nés", explique-t-elle, songeuse.

"Les pieds sur terre et la tête dans les étoiles"

Le conte est comme ancré en elle. Elle se souvient aussi que son père, déjà, lui racontait beaucoup d'histoires qu'il inventait, installant ce goût du "langage du récit". Caroline passe alors une formation et se lance très vite pour ne faire que ça. Après son déménagement en Bretagne, elle s'inspire beaucoup du très riche répertoire breton et celtique, mais reste très ouverte. Ce qui attire celle qui concède avoir une âme de rêveuse, c'est avant tout le merveilleux. "Il faut avoir les pieds sur la terre et la tête dans les étoiles", dit-elle à propos de son métier.

Son talent pour capter une foule et le bouche-à-oreille font le reste : de médiathèque en médiathèque, de festival en festival, Caroline raconte ses histoires dans des mises en scène variées. "Parfois, ça se passe chez les gens, quasiment sur un tabouret de cuisine", décrit-elle. Et puis, il y a les balades contées, de plus en plus populaires, qui permettent de plonger le visiteur dans une ambiance merveilleuse. Elle est alors bien aidée par l'environnement.

"Il n'y a pas plus merveilleux

que de raconter à Carnac"

Ce fut le cas lorsqu'elle s'est produite à Carnac, au beau milieu des célèbres alignements de menhirs. "Pour une conteuse, il n'y a pas plus merveilleux. Tout le monde flotte dans quelque chose d'un peu magique dès le départ", explique l'artiste pour décrire ce moment suspendu. Avec l'expérience, Caroline Avenel évolue dans son métier. Depuis une dizaine d'années, elle s'accompagne avec une cithare. "C'est une invitation à partir dans l'imaginaire." En Bretagne, l'artiste pratique aussi désormais le recueil de mémoires. Elle conduit des entretiens avec des anciens pour ensuite créer ses contes à partir des récits de vie.

Pour les fêtes, la conteuse sera de retour jeudi 23 décembre dans sa ville natale, à Rouen, pour Blanc des neiges dans le cadre de Rouen givrée. L'histoire d'une moufle perdue au fond d'un bois dans laquelle les animaux se réfugient et se racontent des histoires. À ne pas manquer, pour un moment d'évasion pour les enfants dès 4 ans, et tous ceux qui le sont restés.

Pratique. Blanc des neiges, jeudi 23 décembre, à 10 heures, 11 h 30 et 14 heures, Refuge givré, place du vieux marché à Rouen.