Mortagne-au-Perche. Rosemary Standley, du groupe Moriarty, dans "Schubert in love"

Rappelez-vous, nous sommes en 2007. Un harmonica, des guitares, et la voix de Rosemary Standley : le groupe Moriarty, quintet de country, blues et rock, émerge de l'anonymat grâce à Jimmy, chanson qui devient très vite un tube. Lundi 31 janvier, Rosemary Standley, avec sa voix toujours inclassable, sera au Carré du Perche à Mortagne, dans "Schubert in love", un spectacle de musique de chambre et de chant. Rosemary s'est acoquinée avec l'Ensemble Contraste pour emmener le spectateur dans un étonnant voyage, sorte d'hommage au génie du lied Franz Schubert, dont la musique est métamorphosée par des arrangements qui laissent place à des rythmes venus d'autres pays. Mais aussi avec des instruments inhabituels dans ce répertoire : guitare, contrebasse ou percussions. Le résultat emmène l'auditeur sur des ambiances classiques, mais aussi pop, jazz et folk.

Pratique. "Schubert in love", lundi 31 janvier, 20 heures, Carré du Perche à Mortagne. Réservation: scenenationale61.fr