[Photos] Caen la Mer. À quoi pourrait ressembler la future ligne de tramway ?

Les nouvelles rames de tramway à Caen devraient être opérationnelles à l'horizon 2028. Leur point commun : une ligne partira de l'actuel terminus de la Presqu'île pour se prolonger sur la ZAC du nouveau bassin. "Cela permettra de desservir l'avenue de Tourville et la rue Basse grâce à la passerelle piéton-vélo construite au-dessus du canal [réalisée entre 2026 et 2028, NDLR]", indique Nicolas Joyau, en charge des mobilités à la communauté urbaine Caen la Mer.

Dans l'autre sens, la ligne suivra le tronc commun jusqu'à l'angle entre l'avenue du Six-Juin et l'avenue de Bernières. Une ligne sera créée pour passer devant le théâtre, la Poste, la préfecture et le boulevard Bertrand qui remonte vers l'hôtel de ville. Une fois arrivé à la mairie, reste à savoir par où passerait le tramway. Trois tracés sont à l'étude. Le premier passerait par la place Fontette, la rue Guillaume le Conquérant et la rue de Bayeux pour rejoindre le Chemin-Vert d'un côté et le boulevard Albert Sorel et le boulevard Yves Guillou pour rejoindre Beaulieu de l'autre côté.

Voici en images (photos non contractuelles) ce à quoi pourraient ressembler les différents quartiers de passage :

Si le tracé choisi passe par la rue Guillaume le Conquérant, le tram passerait par une voie unique. - Caen La Mer

Le tracé A à l'étude passerait par la rue Guillaume le Conquérant puis la rue de Bayeux.

La seconde option est quasiment similaire, sauf qu'au lieu d'emprunter la place Fontette et la rue Guillaume le Conquérant, elle passerait par la rue du Carel, à travers l'Établissement public de santé mentale (EPSM) de Caen, pour rejoindre la rue de Bayeux par la rue Damozanne.

La deuxième option serait de passer par la rue du Carel et l'EPSM.

Une esquisse de la future ligne du tramway de Caen devant l'hôtel de ville.

Enfin, le dernier tracé passerait par la rue du Carel et l'EPSM pour se séparer en haut de la rue de Bayeux. La première ligne irait direction le Chemin-Vert et Saint-Contest. La deuxième ligne prendrait le boulevard Détolle pour rejoindre la contre-allée du boulevard Pompidou et se diriger vers Bretteville-sur-Odon. "Cela ressemble plus à un Y", indique Nicolas Joyau.

Le tramway pourrait aller jusqu'à Saint-Contest. - Caen-La-Mer

Le troisième tracé formerait en Y à partir de la rue de Bayeux.

Une dernière réunion publique est organisée ce mardi 30 novembre (18 heures) à l'hôtel de ville de Caen.