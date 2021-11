Caen. Rencontre avec les partenaires locaux du show Miss France

Lancé il y a quinze jours par l'agence Blueyes Agency, l'appel à candidature des partenaires locaux pour le show Miss France a retenu sept entreprises normandes. Une première soirée le samedi 27 novembre a réuni quatre de ces partenaires, entourés des 29 candidates à l'élection de Miss France 2022.

Les partenaires locaux ont pu échanger avec Amandine Petit, Miss France 2021, ainsi qu'avec les 29 prétendantes à la couronne. - Nathalie Hamon

Des partenaires enchantés de soutenir Miss France

Parmi les partenaires locaux qui ont répondu à l'appel à candidature, Stéphane et Alexia Turpin, fondateurs et propriétaires du groupe Events Family et Events by Events, le groupe de prêt-à-porter homme et femme situé en Normandie. "C'était une évidence pour nous d'être présents sur cet événement, celui de l'élégance par excellence", souligne Stéphane Turpin. C'est en toute logique, aussi, que Henry Muelle, expert comptable dans le cabinet d'expertise comptable Amcen, basé à Caen, a répondu présent. "J'ai déjà participé à la dernière élection de Miss Normandie en tant que partenaire, c'était donc pour moi logique d'être là pour l'élection de Miss France et découvrir un peu les coulisses de l'événement", précise Henry Muelle.

Henry Muelle, expert-comptable à l'Amcen, est enchanté de participer à ce partenariat. - Nathalie Hamon

Des propos rejoints par Delphine Jean, présidente de Foncim, pour qui c'est en effet un événement exceptionnel et marquant car il a lieu cette année dans la région. "J'aime participer aux événements organisés par la Ville de Caen et qui plus est celui-ci", ajoute Delphine Jean.

La seconde soirée partenaires a lieu le vendredi 3 décembre.