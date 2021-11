Alençon. Crise à l'hôpital : le maire reçoit les syndicats

Alors qu'un appel a été lancé pour un mouvement de grève du personnel du Centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers à partir de mardi 23 novembre, le maire d'Alençon recevra les représentants du personnel lundi 22 novembre en soirée. Auparavant, Joaquim Pueyo a fait part de son sentiment au micro de Tendance Ouest : il se dit "préoccupé par la situation que les hôpitaux rencontrent, on a supprimé des lits, on a des difficultés pour recruter des infirmiers et des infirmières, c'est compliqué partout en France". L'élu espère une solution avec le personnel "pour que le service de soins puisse être assuré".

Au-delà de cette crise, l'élu souhaite que l'on réfléchisse "à la manière dont les hôpitaux sont aidés en France, il y a eu de premières aides, mais ce n'est pas suffisant". Au-delà de la construction d'un nouvel hôpital à Alençon, Joaquim Pueyo estime qu'il faut "donner davantage de possibilités au fonctionnement du corps médical et revaloriser les salaires". Il espère que la campagne pour l'élection présidentielle va s'emparer de cette problématique.