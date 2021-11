Alençon. Manque de personnel : appel à une grève illimitée à l'hôpital

Les agents du Centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers (CHICAM) ont le blues, selon l'intersyndicale CGT/FO. Déplorant un manque de personnel, elle lance un appel à la grève illimitée à compter du mardi 23 novembre.

La perspective d'une cinquième vague inquiète

Selon les deux syndicats, "il manquerait actuellement 43 infirmières (NDLR : 43 équivalents temps plein pour être en capacité d'avant Covid). "Les agents sont exténués alors qu'une cinquième vague arrive, ils sont dans l'impossibilité de répondre aux besoins de la population." Pour faire face et dans l'impossibilité de trouver des employés, les syndicats assurent que la direction "envisage de fermer les urgences ainsi que dix lits de soins de suite sur le site de Mamers et cinq lits en neurologie sur le site d'Alençon (...) Déjà, 64 lits du CHICAM ont été fermés entre mars 2020 et aujourd'hui".

La direction du site n'a pas encore réagi face à cette situation inédite, deux semaines seulement après l'annonce de la construction d'un nouvel hôpital à Alençon.