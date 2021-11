Orne. Olivier Véran confirme la construction d'un nouvel hôpital à Alençon

Un nouvel hôpital va être construit à Alençon, pour 140 millions d'euros. C'est la principale annonce faite lundi 8 novembre pour le département de l'Orne, par le ministre de la Santé à Gisors (Eure). Olivier Véran a détaillé les 255 millions d'euros de l'État pour la Normandie, dans le cadre du Ségur de la Santé, auxquels s'ajoutent 200 millions par la Région Normandie.

En plus du nouveau site hospitalier à Alençon, près de 23 millions d'euros permettront la reconstruction et l'extension de l'hôpital de L'Aigle, 17 millions l'extension du plateau externe et la réhabilitation de l'hôpital Monod de Flers, plus de 7 millions le réaménagement des urgences de l'hôpital d'Argentan, 3 millions la création d'une médecine et d'une "SSR spécialisée" à l'hôpital de Domfront, des aides financières pour la Clairière à Flers, le CPO d'Alençon, l'hôpital de Mortagne et celui de Bellême, le centre de soins de suite Le Parc à Bagnoles-de-l'Orne.

Enfin, des aides seront allouées à l'extension/restructuration des Ehpad de Sées et de Damigny.