Lily et Lily au Théâtre des Deux Rives

Lily et Lily? C'est une pièce de boulevard, dans la droite ligne de Feydeau ou Guitry, créée en 1984. Un monument qu’Elizabeth Macocco et Bernard Rozet ont repris et refaçonné avec beaucoup d’entrain. Lily Da Costa est une star tant au cinéma, à la télévision qu’au théâtre. Elle partage son énorme talent avec un insatiable besoin d’hommes et a un goût immodéré pour l’alcool. C’est la cible idéale pour la presse "people". Déborah, la sœur jumelle de Lily ne partage pas la même attirance pour la débauche de Lily. Elle décide, donc, de se rendre à la villa de la star pour la convaincre de stopper ses actes d’égarement. S’ensuivent des situations de quiproquos que le spectateur savourera. "La pièce est une fête. Et nous jouerons au mieux de ces jubilants transferts d’identité, ces invraisemblables jeux" d’apparences et de faux-semblants... pour faire la part belle à la composition et au jeu de l’acteur. Comme chez Feydeau, "le mensonge est ici une arme redoutable..."

Pratique. Lily et Lily, du mardi 17 janvier au samedi 4 février, Théâtre des deux rives. Horaires sur www.cdr2rives.com. Résa au 02 35 70 22 82. Tarifs de 4 à 18 €.

(Photo Robert Mizono.Getty Images)