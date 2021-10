Il conduisait avec 2,66 grammes d'alcool

Vendredi 20 janvier, vers 20h20, la police a été appelée avenue Jean-Jaurès à Grand-Couronne pour un accident matériel. Arrivée sur place, elle ne peut que constater que le conducteur a abandonné son véhicule accidenté sur la voie publique. Les forces de l'ordre l'ont intercepté un peu plus loin, rue de Bas. L'homme, âgé de 50 ans et originaire de Grand-Couronne, avait des plaies saignantes et des brûlures sur le corps. Le contrôle d'identité a permis de déterminer qu'il était le propriétaire du véhicule accidenté. Il sentait fortement l'alcool et pour cause : il avait 2,66 grammes d'alcool par litre de sang.