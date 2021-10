Baseball : les Huskies de Rouen ont un nouvel entraîneur et recrutent en Australie

Keino Perez va prendre en main l'équipe Élite de Rouen, succédant ainsi à Robin Roy. Le Vénézuélien, 32 ans, joue à Rouen depuis 2005. Auparavant, il fut professionnel dans les rangs des Kansas City Royals et pour les Cleveland Indians, avant de rejoindre l'Europe et le club d'Almere, en 1re division hollandaise. Keino Perez a rejoint Rouen en 2005. En 7 ans sous le maillot des Huskies, le lanceur droitier a remporté sept titres de champion de France, trois Challenges de France, a été sacré vice-champion d'Europe A en 2007 et élu MVP de la finale 2009. Il cumulera les fonctions d'entraîneur/lanceur.

Parallèlement, les champions de France recrutent, en vue de la reprise du championnat, le 18 mars prochain. L'Australien Mathew Smith, infielder (arrêt court) de 21 ans, évolue actuellement dans l'équipe professionnelle d'Adelaïde (Australian baseball league). Il a été membre de l'équipe nationale d'Australie des 16 ans et des 18 ans et a été nommé Rookie of the Year dans le championnat pro australien en 2009/2010. Du lourd.