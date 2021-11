Baseball : Rouen reçoit Pessac avant le Challenge de France

Habitués à laisser passer l’un des deux match de la rencontre, les Huskies vont devoir faire mieux et s’imposer ce week end, s’ils veulent conserver la 3e place, à trois journées du début play-offs. Reste à souhaiter que les joueurs absents lors du dernier match contre Savigny, Joris Bert, Oscar Combes et Maxime Lefèvre, seront sur pied pour prêter main forte à leurs co-équipiers. Après le match contre Pessac, le calendrier va s’interrompre avec l’organisation du Challenge de France, dont une partie se deroulera à Rouen. Dans leur poule, les Huskies rencontreront Sénart, Toulouse et... Pessac.

Pratique. Rouen-Pessac, dimanche 3 juillet, dès 11 h, stade Saint-Exupéry, à Rouen. Accès libre.

Photo Romain Flohic