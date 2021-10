L'Aigle. MTB111 : le permis de construire de l'entreprise informatique est signé

Alors que mardi 12 octobre, le président de la République Emmanuel Macron a dévoilé son plan pour la France industrielle de 2030, c'est une bonne nouvelle à L'Aigle. Le projet annoncé le 3 mai dernier d'implantation de l'entreprise informatique MTB111 se concrétise : le permis de construire en plein centre-ville vient d'être accordé. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, les banques viennent de confirmer leur financement du projet. Il s'agit, pour 2 millions et demi d'euros, d'installer l'extension de cette entreprise parisienne issue de la recherche, sur les 1 700 m2 d'un ancien site industriel du XIXe siècle à structure Eiffel. MTB111 est spécialisée dans la transformation de systèmes informatiques pour des clients comme Allianz, BNP, EDF, Orange, la Banque de France, entre autres.

Les premiers salariés sont recrutés

Quatre directeurs ont déjà été recrutés, l'effectif sera d'une vingtaine de personnes fin 2022. Ils seront plus de cinquante à fin 2023. Pour la ville, c'est autant de familles susceptibles de venir grossir le nombre des habitants. Avec les conséquences que cela suppose sur le logement et l'école notamment.

Mais surtout, MTB111 veut s'impliquer dans la vie locale, par exemple en faisant venir les plus grands chercheurs français au lycée Napoléon de L'Aigle : "Comme Jean-Pierre Bibring du centre d'astrophysique au CNRS, ou le plus célèbre des astrophysiciens Hubert Reeves, et ce dès le trimestre prochain", explique Jean-Marc Fermey, le directeur général de MTB111, qui annonce aussi que son site va intégrer un centre de formation (CFA Entreprise) pour une cinquantaine d'élèves à Bac+2 (BTS SIO à la rentrée 2022), puis une école d'ingénieurs à Bac+5, avec un CDI à la sortie chez MTB111 ou chez ses clients.

Soutien unanime

Pour Françoise Tahéri, la préfète, "c'est emblématique d'un changement de trajectoire du Département de l'Orne". Elle est venue à L'Aigle confirmer que, dans le cadre du plan de relance, l'État soutient ce projet à hauteur de 500 000 €. Le Département de l'Orne pour 110 000 € et la Région Normandie pour 90 000 €. "Ça accélère et garantit notre projet", explique Jean-Marc Fermey, qui confesse l'avoir rendu public en mai, sans avoir alors la certitude absolue de pouvoir le concrétiser ! "On a la force et les moyens de réussir", confirme-t-il désormais. Des travaux préparatoires ont déjà eu lieu. Le chantier devrait débuter incessamment sous peu. Sans attendre, l'entreprise va provisoirement s'installer dans une ancienne école de L'Aigle.