Rouen. La foire Saint-Romain prépare son grand retour

Ses manèges à sensation et ses odeurs de croustillons auront manqué aux aficionados à Rouen. En 2020, la foire Saint-Romain avait dû être annulée, en plein cœur de la crise sanitaire. L'année précédente, sa fréquentation avait été largement affectée par l'accident de Lubrizol survenu quelques jours plus tôt.

Cette année, elle devrait se dérouler dans des conditions quasi-normales, entre le 22 octobre et le 21 novembre. Et c'est peu dire que les forains, déjà sur place sur l'esplanade Saint-Gervais pour le montage, ont hâte de retrouver le deuxième plus grand événement de ce type dans le pays. "C'est une très très bonne nouvelle, assure Édouard Rose, de la célèbre brasserie L'Ours noir. Le chiffre d'affaires a été vraiment affecté, donc on se prépare à retrouver nos fidèles clients qui viennent de toute la Normandie."

Sur place, 50 manèges à sensations et 80 attractions familiales seront à découvrir, dont une nouveauté : une tour de 80 mètres de haut qui doit reproduire les sensations de la chute libre !

Quel contrôle pour les pass sanitaires ?

Côté sécurité, c'est la Ville de Rouen qui se mobilise, avec les services de la préfecture. Avec le plan Vigipirate, le site est fermé et sécurisé, avec une fouille systématique au niveau des entrées : au pied du pont Flaubert pour l'entrée principale et au fond de la Presqu'île pour la seconde. Agents de sécurité, polices nationale et municipale sont mobilisés.

Pour le contrôle du pass sanitaire, deux solutions sont encore envisagées. Les pass pourraient être contrôlés à l'entrée, ce qui permettrait ensuite de ne plus porter le masque sur le site. "Cela risque, lors des fortes affluences, de créer des files d'attente aux entrées", redoute Kader Chékhémani, adjoint au maire en charge de la Tranquillité publique et de la foire. L'autre solution est de contrôler le pass pour le premier manège. Le forain remet ensuite un bracelet au client pour qu'il puisse profiter des autres attractions, sans nouveau contrôle. "Dans ce cas, les gens devraient porter un masque dans la foire", note l'élu. La préfecture tranchera prochainement entre ces deux scénarios.

Pour l'accessibilité à la foire, les transports en commun sont renforcés. Côté parking, 800 à 900 places sont prévues en face du Marché d'intérêt national. Au bout de la Presqu'île, 450 places supplémentaires sont prévues. "C'est la première fois que l'on aura autant de places sur la foire", affirme l'élu, qui encourage les habitants de la Métropole à privilégier malgré tout les transports en commun.